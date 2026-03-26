Аренда жилья на майские праздники резко взлетела в цене

Shot: Аренда загородных домиков на майские праздники подорожала на 60 %

В России резко подорожала аренда загородных домиков на майские праздники — в некоторых регионах цены взлетели до 60 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

По данным экспертов, стоимость в среднем выросла с 9-10 тысяч рублей до 14-15 тысяч рублей за сутки. При этом жилье на майские праздники пользуется большим спросом — свободные места быстро разбирают.

Дороже всего отдых на майские праздники обойдется в Санкт-Петербурге: там арендовать загородный дом получится почти на 70 процентов дороже, чем в обычные выходные, — за 23–26 тысяч рублей в сутки. При этом в Москве средняя цена за отдых на природе достигает 15 тысяч рублей в сутки.

Специалисты отмечают, что ощутимее всего на этот период подорожали глемпинги — небольшие домики на природе с красивыми видами. Так, в Наро-Фоминске арендовать треугольный коттедж площадью 46 «квадратов» с видом на лес и реку предлагают за 150 тысяч рублей в сутки, тогда как в обычные дни проживание там будет стоить 10,5 тысячи рублей.

