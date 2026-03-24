Мошенники убедили россиянку заплатить тройную цену за посуточные апартаменты

Аферисты убедили петербурженку заплатить тройную цену за посуточные апартаменты

Столичные мошенники убедили жительницу Петербурга заплатить тройную цену за посуточные апартаменты и отобрали у нее паспорт перед заселением. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

По информации источника, петербурженка запланировала путешествие из Петербурга в Москву в конце февраля и с помощью сервиса объявлений забронировала апартаменты на Хорошевском шоссе за за восемь тысяч рублей. Между тем, когда она приехала по адресу 7 марта, ей заявили, что в период праздников стоимость жилья увеличивается втрое.

По словам девушки, эта новость повергла ее в шок и поставила в безвыходное положение. «Они меня все старались успокоить, что сейчас все решим. Я была в шоковом состоянии. Забрали у меня телефон, отменили бронь с моего телефона и написали хозяину. В итоге я отдала 13,5 тысячи наличкой и 6,5 тысячи переводом на карту. Договора мне не дали никакого. Паспорт забрали в качестве залога. Я сижу, еле что сказать могу. Записали на видео, что отдаю паспорт добровольно», — описала ситуацию журналистам россиянка.

В результате девушку заселили в неубранную квартиру, которой не было в объявлении. При этом, утверждает петербурженка, все вопросы о договоре и итоговой стоимости аренды были проигнорированы. «Утром мы хотели позвать хозяев: позвонили, спросили могут ли прийти. По телефону на нас сразу кинулись с агрессией — сказали, что сейчас будет уборщица и принесет паспорт, и бросили трубку», — рассказала она.

После того, как россиянка пожаловалась на произошедшее в поддержку сервиса, выяснилось, что сразу после бронирования авторы объявления изменили его. Позднее, изучив отзывы, девушка обнаружила, что арендодатели отбирали у гостей не только паспорта, но и телефоны, а также регулярно накручивали себе положительные отзывы. И хотя объявления с недостоверной информацией с сервиса удалили, петербурженка переживает, что злоумышленникам удастся обойти блокировку и обмануть еще больше людей.

Ранее стало известно, что житель Оренбурга сдал в аренду чужую квартиру и обокрал ее.