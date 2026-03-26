Атаку дронов с гранатами на военный аэродром планировал россиянин

СК: Атаку дронами на саратовский военный аэродром планировал местный житель

Сотрудники силовых структур задержали жителя Саратовской области, который планировал запустить беспилотники с гранатами по военному аэродрому. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

За работу украинские кураторы обещали заплатить ему 1,5 миллиона рублей.

О сорванной атаке дронов стало известно в четверг, 26 марта. По версии следствия, 53-летний саратовец получил от куратора задание по сборке беспилотников и подключению к ним взрывных устройств. Он забрал из тайника взрывчатку, боеприпасы, детонаторы, квадрокоптеры и инструкцию.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Следствие будет просить о его аресте.

