11:49, 26 марта 2026Силовые структуры

Сорвана атака дронами с гранатами по военному аэродрому в российском регионе

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Саратовской области сорвали атаку военного аэродрома дронами с гранатами. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, план должен был реализовать завербованный россиянин. Для этого он достал из тайника квадрокоптеры, гранаты, детонаторы, 600 граммов взрывчатки и ретранслятор. После выполнения задания мужчина хотел выехать за границу.

Мужчину задержали в момент, когда он пытался установить дроны для запуска.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Крым дал 58-летней жительнице Московской области 18 лет колонии общего режима за государственную измену.

