Банк России серьезно поднял курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 27 марта повышен до 82,13 рубля

Банк России повысил курс доллара на 27 марта до 82,1314 рубля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

На 26 марта американская валюта стоила 80,7192 рубля.

Котировки евро и юаня выросли до 95,0038 и 11,9001 рубля соответственно. Ранее, 26 марта, европейская валюта торговалась по 93,8097 рубля, а китайская — по 11,6947 рубля.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что экспортеры ждут, когда доллар в России подорожает до 90 и даже 95 рублей. Однако, полагает он, скорее всего, не дождутся. Подобных котировок ждать еще довольно долго.

Подсчитано, что подорожание доллара на один рубль приносит российскому бюджету дополнительно 130-150 миллиардов рублей ненефтегазовых доходов в пересчете на 12 месяцев. Что касается нефтегазовых доходов, то в этом случае ослабление рубля обеспечивает казне дополнительные 90-100 миллиардов рублей.