Банк России серьезно поднял курсы доллара и евро

Банк России повысил курс доллара на 27 марта до 82,1314 рубля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.
На 26 марта американская валюта стоила 80,7192 рубля.
Котировки евро и юаня выросли до 95,0038 и 11,9001 рубля соответственно. Ранее, 26 марта, европейская валюта торговалась по 93,8097 рубля, а китайская — по 11,6947 рубля.
Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что экспортеры ждут, когда доллар в России подорожает до 90 и даже 95 рублей. Однако, полагает он, скорее всего, не дождутся. Подобных котировок ждать еще довольно долго.
Подсчитано, что подорожание доллара на один рубль приносит российскому бюджету дополнительно 130-150 миллиардов рублей ненефтегазовых доходов в пересчете на 12 месяцев. Что касается нефтегазовых доходов, то в этом случае ослабление рубля обеспечивает казне дополнительные 90-100 миллиардов рублей.