Число попавших в черный список россиян оценили

Набиуллина: Число необоснованных попаданий россиян в черный список ЦБ минимально

Число необоснованных попаданий россиян в черный список ЦБ минимально. Так оценила количество внесенных в базу граждан оценила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

По словам председателя совета директоров регулятора, счета банковских клиентов блокируют, когда данные о лицах или реквизитах связывают с расследованием фактов хищения денег. При этом блокировку можно обжаловать, если обратиться в ЦБ или сам банк.

Блокировать счета могут, чтобы помешать выводу средств в пользу мошенников — банк самостоятельно принимает решение на основании сработавших признаков. Также это могут сделать для лишения граждан права дистанционного обслуживания путем блокировки онлайн-банка, так что клиенту потребуется прийти в отделение.

«Как я уже говорила, блокировки могут быть по разным причинам. Это в том числе противодействие выводу средств в пользу мошенников, если срабатывают признаки, банк самостоятельно принимает решение. Обязанность заблокировать такого рода переводы у него есть, если только есть уже расследование МВД по случаю мошенничества», — пояснила Набиуллина.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что операции по банковским счетам россиян могут ограничить из-за частых переводов или снятий наличных. По словам депутата, банк начинает активно действовать, когда поведение пользователя становится сомнительным.