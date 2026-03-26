«Дзен» запустил ИИ-ассистента для помощи россиянам в понимании новостей

«Дзен» представил ИИ-ассистента «Глиф» для понимания новостей

«Дзен» запустил ИИ-ассистента «Глиф». Он обучен на более чем 200 миллионах новостных материалов и способен помогать пользователям ориентироваться в инфополе, а также разбираться в том, что значат новости для них. Об этом сообщается в пресс-релизе платформы, появившемся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным исследований «Дзена», у 78 процентов пользователей после прочтения новости остаются дополнительные вопросы о том, что происходит и почему это важно, 61 процент россиян переходят в поиск, чтобы разобраться в теме, а 43 процента читателей не находят понятного объяснения с первого раза.

Чтобы обеспечивать максимально полный контекст по событиям, «Глиф» обучен на более чем 200 миллионах новостных материалов по широкому спектру тем — от политики и экономики до технологий и спорта. Например, одну и ту же новость он может объяснить по-разному: с акцентом на экономические последствия, технологический контекст или влияние на повседневную жизнь в зависимости от интересов пользователя. ИИ-ассистент доступен бесплатно всем пользователям мобильного приложения «Дзен».

«Название "Глиф" появилось из концепции дизайна. Мы рассматривали ассистента как набор символов, из которых складывается смысл. Эта метафора отражает подход к продукту — помогать пользователю собирать понятную картину происходящего из потока новостей», — сказал управляющий директор платформы Александр Толокольников.

Также в «Дзене» стал доступен ИИ-дайджест в подписке «Дзен Про»: с ним пользователи могут получить краткий пересказ своей ленты. ИИ-дайджест учитывает новости страны и региона, а также материалы от каналов, на которые подписан пользователь.