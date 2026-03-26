17:35, 26 марта 2026

Глава МИД Германии выступил с заявлением по Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Lilli Förter / picture alliance via Getty Images

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил против ослабления антироссийских санкций. Его слова передает Reuters.

По словам главы МИД ФРГ, ослабление санкций против России было бы неправильным шагом. Вадефуль добавил, что Украина остается главным приоритетом для Германии.

Ранее сообщалось, что во время закрытой встречи глав МИД Европейского союза в Брюсселе Вадефуль «очень прямо» заявил коллеге из Венгрии Петеру Сийярто, что позицию Будапешта «больше нельзя терпеть».

16 марта Сийярто сообщил, что Вадефуль грубо угрожал Венгрии за отказ страны разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро.

