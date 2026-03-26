Иностранец получил уголовное дело после возвращения в Россию

В Красноярске осудят иностранца за совершенное 23 года назад убийство

В Красноярске осудят иностранца за совершенную 23 года назад расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2002 года в больницу поступил 26-летний иностранный гражданин с колото-резанными ранами. Несмотря на оказанную помощь, медикам не удалось его спасти.

Сразу установить лицо, причастное к преступлению, не удалось и предварительное следствие было приостановлено.

В начале этого года в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками МВД повторно изучили материалы дела, что позволило установить причастного к преступлению. В феврале был задержан 47-летний иностранец и на допросе дал признательные показания.

Установлено, что в ночь с 8 на 9 декабря 2002 года на территории подсобного хозяйства на улице Малиновского в ходе бытового конфликта мужчина нанес несколько ударов ножом знакомому иностранному гражданину, после чего покинул Россию.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин получил пенсию и уголовное дело.