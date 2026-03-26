18:30, 26 марта 2026Мир

Иран ответил на предложенный Трампом мирный план двумя словами

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Иран оценил мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 15 пунктов, как односторонний и несправедливый. Об этом пишет журналист агентства Reuters Фил Стюарт со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.

«Иран оценивает предложение США из 15 пунктов как "одностороннее и несправедливое", служащее только интересам США и Израиля», — сообщает корреспондент.

Иранский высокопоставленный чиновник также отметил, что речи о переговорах Ирана и США не идет. На данном этапе, пояснил он, это не представляется возможным.

25 марта агентство Bloomberg сообщило о предъявлении Ирану со стороны США списка из 15 пунктов для урегулирования конфликта. В частности, они касаются свободы судоходства в Ормузском проливе, а также ракетной и ядерной программ Ирана.

    Последние новости

    Стало известно о разрешении трех стран на пролет дронов ВСУ для ударов по России

    Названа задача делегации Госдумы в США

    В Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на Россию почти сотней беспилотников

    В сети обсудили новые фото Энн Хэтэуэй для глянца на фоне слухов о пластике

    Из Дома культуры «ГЭС-2» эвакуировали людей

    В США возмутились реакцией ЕС на выходки Зеленского

    В Госдуме призвали к одному действию после нападения подростка с арбалетом на школу

    В США сделали заявление о возобновлении ядерных испытаний

    Появилось продолжение истории о втянутых в тоталитарную секту сестрах из Петербурга

    Вероятность снегопада в Москве оценили

    Все новости
