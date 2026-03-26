Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:52, 26 марта 2026

Лавров высказался об отношениях Путина и Трампа

Лавров: Путин и Трамп уважают друг друга и общаются, как положено мужчинам
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров высказался об отношениях президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он заявил в интервью телекомпании France Télévisions, что главы государств уважают друг друга и общаются, как положено мужчинам и крупным политикам.

«Сейчас говорят про "дух Анкориджа". Он всегда был нормальным в отношениях президентов Путина и Трампа. Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всем соглашаются, но знают, как разговаривать: по-честному, не скрывая проблем и разногласий», — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, главное — не «дух», а чтобы были достигнуты четкие и конкретные понимания.

Ранее Дональд Трамп заявил, что с украинским лидером Владимиром Зеленским гораздо сложнее вести дела, чем с Владимиром Путиным. Отмечалось, что Трамп выражает больше доверия Путину, чем кому-либо из европейских союзников США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана

    Лавров рассказал об отношениях Путина и Макрона

    Лавров высказался о снятии санкций с России

    Лавров прокомментировал планы Британии и Франции передать Украине ядерное оружие

    Лавров сообщил о подвергнутых попытке рейдерского захвата российских компаниях

    Лавров прокомментировал ситуацию с российскими нефтяными танкерами

    Очевидцы вспомнили бегство зрителей с первого легального концерта группы «Кино»

    Британская армия выведет из эксплуатации Land Rover

    Мошенники нацелились на одну категорию покупателей на маркетплейсах

    Лавров сделал жесткое заявление о Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok