Лавров высказался об отношениях Путина и Трампа

Лавров: Путин и Трамп уважают друг друга и общаются, как положено мужчинам

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров высказался об отношениях президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он заявил в интервью телекомпании France Télévisions, что главы государств уважают друг друга и общаются, как положено мужчинам и крупным политикам.

«Сейчас говорят про "дух Анкориджа". Он всегда был нормальным в отношениях президентов Путина и Трампа. Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всем соглашаются, но знают, как разговаривать: по-честному, не скрывая проблем и разногласий», — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, главное — не «дух», а чтобы были достигнуты четкие и конкретные понимания.

Ранее Дональд Трамп заявил, что с украинским лидером Владимиром Зеленским гораздо сложнее вести дела, чем с Владимиром Путиным. Отмечалось, что Трамп выражает больше доверия Путину, чем кому-либо из европейских союзников США.