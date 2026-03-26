13:56, 26 марта 2026Ценности

Лучший игрок в АПЛ пришел на тренировку с сумкой за семь миллионов рублей

Нападающий «Лидса» Калверт-Льюин пришел на тренировку с сумкой Hermès Birkin
Мария Винар

Фото: Scott Heppell / Reuters

Английский футболист, нападающий «Лидса» Доминик Калверт-Льюин пришел на тренировку с люксовой сумкой Hermès Birkin. Об этом пишет Daily Mail.

29-летнего футболиста, которого в декабре прошлого года признали лучшим игроком в Английской Премьер-лиге (АПЛ), запечатлели перед товарищеским матчем Англии против Уругвая. Спортсмен предстал перед камерами в кремовой рубашке, надетой поверх белой футболки, и голубых джинсах. Кроме того, на нем были вельветовые кроссовки бренда Adidas.

Папарацци также заметили, что футболист держал в руках коричневую кожаную сумку французского модного дома Hermès из коллекции Haut à courroies. По данным издания, такая модель аксессуара может стоить 65 тысяч фунтов стерлингов (семь миллионов рублей).

В январе сообщалось, что россиянина Михаила Сергачева признали «самым стильным хоккеистом» в мире.

