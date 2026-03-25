22:00, 25 марта 2026

МИД России предупредил об угрозе из-за действий США и Израиля

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Вашингтон и Тегеран должны понимать, что удары по иранской ядерно-энергетической инфраструктуре, в том числе и по АЭС «Бушер», будут грозить необратимыми гуманитарными и экологическими последствиями. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел (МИД).

В дипведомстве подчеркнули, что возмущены «безрассудным, безответственным проявлением губительного курса».

«Впечатление такое, что агрессоры специально стремятся устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе с целью сокрытия и оправдания своих преступных деяний, уже повлекших многочисленные невинные жертвы среди мирного иранского населения», — отмечается в тексте обращения.

Жизнь персонала станции, в том числе российских специалистов, сейчас находится под постоянной угрозой, добавили в МИД. Там также подчеркнули, что это категорически неприемлемо, потребовав прекратить акт агрессии против Тегерана.

24 марта иранская Организация по атомной энергии сделала заявление о новом ударе по АЭС «Бушер».

9 марта руководитель «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что российский лидер Владимир Путин лично принимает участие в решении вопросов безопасности российских специалистов, работающих на АЭС «Бушер».

