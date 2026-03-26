20:54, 26 марта 2026Наука и техника

Минобороны показало применение модернизированного «Града»

Минобороны показало применение РСЗО «Град» с антидроновой защитой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Минобороны России

Артиллеристы группировки «Восток» применили модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Соответствующие кадры публикует Минобороны России.

На записи показана боевая машина с комплектом антидроновой защиты. Пакет направляющих и кабину машины прикрыли решетчатыми экранами. Также «Град» получил систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), модули которой разместили на крыше кабины. Комплекс РЭБ может глушить каналы управления беспилотниками.

Отмечается, что расчет «Града» нанес удар по скрытому укрепрайону противника в лесополосах Днепропетровской области.

«Град» несет 40 направляющих для реактивных снарядов калибра 122 миллиметра. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 40 километров. Боевая машина РСЗО построена на шасси грузовика Урал-4320.

Ранее в марте госкорпорация «Ростех» сообщила, что управляемые снаряды РСЗО «Торнадо-С» способны успешно поражать цели даже под воздействием вражеских средств РЭБ. Максимальная дальность боеприпасов калибра 300 миллиметров составляет 120 километров.

