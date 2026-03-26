Молодой ученый случайно нашел кость древнейшей собаки

В Великобритании нашли кость собаки возрастом 15,8 тысячи лет

Сотрудник британского Музея естествознания Уильям Марш секвенировал ДНК древней собаки и установил, когда животное стало верным другом человека. Об этом сообщает «Би-би-си».

Фрагмент челюстной кости животного нашли еще в 1920-х годах в Чеддерском ущелье, Великобритания. Десятилетиями он просто лежал в одном из ящиков в музее, пока молодой ученый Марш не решил изучить его подробнее. Он провел генетический анализ кости и выяснил, что она принадлежит собаке, жившей около 14,6 тысячи лет назад.

Раньше ученые считали, что люди одомашнили собак на 5000 лет позже. Открытие Марша же показывает, что дружба между собаками и людьми зародилась еще в верхнем палеолите. Оно вдохновило генетиков проанализировать образцы из Западной Европы и современной Турции. Открылось, что один из них принадлежит древнейшей собаке, известной науке. Ее возраст составляет около 15,8 тысячи лет.

Кроме того, ученые определили, что уже тогда между людьми и собаками существовала тесная связь. Они вместе путешествовали и разделяли друг с другом приемы пищи.

