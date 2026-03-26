19:07, 26 марта 2026

Москвичей предупредили о наказании за мойку машин во дворе

Депутат Колунов: За мойку машины во дворе грозит штраф до 400 тысяч рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

За мойку машины во дворе жилых домов владельцам грозит штраф до 400 тысяч рублей. О наказании предупредил россиян заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, его слова передает ТАСС.

Федеральный закон подразумевает, что автомобили нельзя мыть рядом с водоемами и в лесополосах. За такие нарушения предусмотрен штраф от 300 до 5000 рублей для физлиц и до 400 тысяч рублей для юрлиц.

Все остальные места, которые попадают под запрет, указаны в региональных законодательных актах. Так, в Москве мыть машины нельзя везде, кроме специально отведенных территорий. Без последствий автовладелец может лишь протереть стекла, фары и номерные знаки, уточнил Колунов.

В Подмосковье действуют аналогичные правила, но штрафы немного меньше. Для физических лиц они достигают 3000-5000 рублей, а для юридических — от 80 тысяч до 200 тысяч рублей.

«Фактически мыть машину разрешено только на лицензированных автомойках разного типа, в специальных боксах закрытых гаражных комплексов, оборудованных стоком с фильтрами, на специальных асфальтированных площадках в промзонах, а также на территории личных садовых участков», — заключил парламентарий.

Ранее водителей предупредили о риске лишиться прав, если номерные знаки неправильно расположены или загрязнены.

