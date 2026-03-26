Назван виновный в исчезновении оппозиционного российского журналиста 25 лет назад

Суд приговорил к 11 годам экс-адвоката Штингера за убийство журналиста Кирсанова

В Челябинском областном суде огласили приговор по резонансному делу об исчезновении оппозиционного курганского журналиста Владимира Кирсанова 25 лет назад. Об этом сообщает 74.ru.

На основании обвинительного вердикта присяжных 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима получил бывший адвокат Александр Штингер. Он также должен выплатить вдове пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Второго фигуранта дела — спортсмена и бизнесмена Ивана Курпишева — оправдали. За ним признано право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Для сына Штингера — Виталия Первухина — приговор стал шоком. «Смятение. Оправдан человек [Иван Курпишев], который, в принципе, считается тем, кто должен был якобы совершать [преступление], но на самом деле не совершал. А согласно тому, как говорили присяжные, мой отец [был на месте преступления] как наблюдатель, и он виновен? Виновен в наблюдении действий, которых не было?» — сказал он.

Главный редактор и обозреватель газеты «Курганские вести» Владимир Кирсанов пропал без вести 17 мая 2001 года по дороге на работу. На связь с родными все эти годы он так и не вышел, тело тоже не нашли. В марте 2023 года Следственный комитет России заявил о раскрытии преступления, к которому оказались причастны два члена курганской ОПГ Иван Курпишев и Александр Штингер.

По данным следствия, 17 мая 2001 года они с еще двумя сообщниками подкараулили журналиста возле гаража и нанесли ему многочисленные удары металлической дубинкой, затем обыскали помещение и украли документы, связанные с профессиональной деятельностью жертвы.

Чтобы запутать сыщиков, личный автомобиль Кирсанова был перемещен к зданию редакции. Благодаря новым достижениям криминалистов в 2021 году на чехлах сиденья автомобиля журналиста были найдены биологические следы преступников. В ходе расследования выяснилось, что двое членов ОПГ, участвовавших в расправе над Кирсановым, через десять лет сами сгинули.

Журналист незадолго до исчезновения говорил жене, что за ним следят.