Назван внешний признак проблем со здоровьем

Врач Арагона: Деформация ногтей может указывать на болезни легких и сердца

Изменения ногтевой пластины могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем, считает врач общей практики Джузеппе Арагона. Об этом внешнем признаке нарушений в организме он рассказал в беседе с изданием Metro.

По словам Арагона, по ногтям можно определить как безобидные, так и серьезные заболевания. Например, желтый цвет чаще всего связан с грибковой инфекцией. Ломкость и расслоение могут говорить о нехватке железа или воздействии внешних факторов. Бледный оттенок ногтей в некоторых случаях указывает на анемию, а более выраженные изменения — на проблемы с печенью.

Отдельное внимание специалист посоветовал обращать на темные полосы и необычную форму ногтей. «Важно оценивать такие признаки не по отдельности, а в общем клиническом контексте», — подчеркнул Арагона. Он добавил, что в редких случаях темные линии могут быть признаком меланомы, а утолщение и деформация указывать на болезни легких или сердца.

При этом врач отметил, что не все изменения опасны. Например, белые пятна чаще всего возникают из-за микротравм, а вертикальные полосы обычно появляются с возрастом. Тем не менее при стойких или необычных симптомах специалист рекомендует обращаться к врачу, чтобы исключить серьезные проблемы со здоровьем.

