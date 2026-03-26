Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:19, 26 марта 2026

Названа цена самого дешевого дома у моря в России

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Стоимость самого дешевого дома у моря в России, доступного для покупки на данный момент, оценили в 421 тысячу рублей. Информацию о соответствующем объекте назвали в агентстве ТАСС.

Речь идет об объекте, расположенном в Ейске Краснодарского края в лодочном кооперативе «Нептун» на Железнодорожной улице. Его площадь — 15 квадратных метров. Уточняется, что в доме обустроены спальня на два места и кухня, а туалет находится на улице — водопровод проведен в трех метрах от дома. Помимо этого, на крыше здания есть бак с водой, летний душ. Расстояние до моря составляет около 30 шагов.

Второе место в списке занял дом в Калининградской области в поселке Московское. За лот метражом 45 «квадратов» вместе с участком 14 соток нынешний владелец попросил полмиллиона рублей. Отмечается, что дом 1952 года постройки с печным отоплением нуждается в ремонте. Туалет, как и в первом случае, находится на улице. Добраться до моря удастся на поезде «Ласточка» за 20 минут.

Замкнул тройку объект у моря площадью 15 квадратных метров, расположенный в селе Семеновка в Крыму. Он продается за 1,65 миллиона рублей с участком размером шесть соток. В населенном пункте проведен газ, неподалеку находится страусиная ферма.

Ранее риелтор перечислил регионы РФ с самыми дешевыми квартирами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok