Названа цена самого дешевого дома у моря в России

ТАСС: Стоимость самого дешевого дома у моря в РФ составила 421 тысячу рублей

Стоимость самого дешевого дома у моря в России, доступного для покупки на данный момент, оценили в 421 тысячу рублей. Информацию о соответствующем объекте назвали в агентстве ТАСС.

Речь идет об объекте, расположенном в Ейске Краснодарского края в лодочном кооперативе «Нептун» на Железнодорожной улице. Его площадь — 15 квадратных метров. Уточняется, что в доме обустроены спальня на два места и кухня, а туалет находится на улице — водопровод проведен в трех метрах от дома. Помимо этого, на крыше здания есть бак с водой, летний душ. Расстояние до моря составляет около 30 шагов.

Второе место в списке занял дом в Калининградской области в поселке Московское. За лот метражом 45 «квадратов» вместе с участком 14 соток нынешний владелец попросил полмиллиона рублей. Отмечается, что дом 1952 года постройки с печным отоплением нуждается в ремонте. Туалет, как и в первом случае, находится на улице. Добраться до моря удастся на поезде «Ласточка» за 20 минут.

Замкнул тройку объект у моря площадью 15 квадратных метров, расположенный в селе Семеновка в Крыму. Он продается за 1,65 миллиона рублей с участком размером шесть соток. В населенном пункте проведен газ, неподалеку находится страусиная ферма.

