12:50, 26 марта 2026

Одна страна спасла двух иранских чиновников от Израиля и США

Reuters: Израиль исключил Аракчи из целей для уничтожения по просьбе Пакистана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Pierre Albouy / Reuters

Израиль исключил министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада Бакира Галибафа из своего списка целей для уничтожения по просьбе Пакистана, которую передали США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пакистанский источник.

«У израильтян были их координаты, и они хотели их уничтожить. Мы сказали США, что если их тоже уничтожат, то больше не с кем будет вести переговоры, поэтому США попросили израильтян отступить», — подчеркнул источник.

В публикации отмечается, что министерство иностранных дел Пакистана и вооруженные силы на данный момент не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию.

Ранее стало известно, что Аракчи и Галибаф получили иммунитет от США и Израиля. Позже издание WSJ сообщило, что чиновники были исключены из списка целей на 4-5 дней ради проведения переговоров.

