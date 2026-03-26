18:57, 26 марта 2026Наука и техника

Особенность российской УБИМ показали на видео

«Ростех» показал отсек для размещения саперов в инженерном танке УБИМ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

«Ростех» опубликовал ролик, демонстрирующий особенность универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ) — обитаемое отделение для саперов. Запись доступна в Telegram-канале госкорпорации.

На видео показаны три сапера в защитном обмундировании, которые разместились в УБИМ. Также в машине хватило места для миноискателей и служебной собаки. Комфорт в обитаемом отсеке обеспечивает система вентиляции и кондиционер. В серийных инженерных машинах разграждения ИМР-3М и ремонтно-эвакуационных БРЭМ-1 предусмотрены места только для экипажа. Саперов может перевозить машина разминирования БМР-3М.

УБИМ создана на шасси танка Т-90. В состав оборудования инженерной машины входит бульдозерный отвал, тяговая лебедка и стрела с экскаваторным ковшом. Последний можно заменить гидравлическим молотом. Машину вооружили боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом. Телевизионный и тепловизионный каналы наблюдения обеспечивают всесуточное применение вооружения. Одна УБИМ может заменить БРЭМ, ИМР и БМР.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

В феврале стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска партию модернизированных БРЭМ-80. Машины на базе танка Т-80 с газотурбинным двигателем усовершенствовали с учетом опыта специальной военной операции.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление о России и Украине

    Трамп благословил узбеков

    Российскую экономику сравнили с дубом во время грозы

    Москвичам рассказали о погоде в начале апреля

    Трамп дерзко ответил Мерцу словами об Украине

    Наталья Водянова снялась в мини-юбке для журнала

    Названа идеальная для Ирана стратегия борьбы с США

    Россиянин с ножом напал на женщину и признался в желании убивать

    В России стартовали продажи нового минивэна Sollers

    Аренда жилья на майские праздники резко взлетела в цене

    Все новости
