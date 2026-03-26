19:25, 26 марта 2026Экономика

Условия для завершения отопительного сезона разъяснили

Роскачество: Отопление отключают, когда температура держится на отметке плюс 8
Виктория Клабукова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Решение о завершении отопительного сезона принимают, когда на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура в населенном пункте держится на отметке плюс восемь градусов. Об этом в беседе с изданием RT рассказали в Роскачестве.

Соответствующее условие прописано в пункте пятом постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Решение об отключении принимают местные власти. При этом батареи продолжат греть, даже если в отдельные дни температура поднимается выше плюс восемь градусов — необходимо, чтобы на таком уровне столбики термометров держались в течение пяти дней подряд. Мероприятия по отключению начинаются только после публикации соответствующего распоряжения

Если после завершения отопительного сезона вновь начнутся заморозки, подачу тепла могут возобновить. Конкретную дату отключения, как подчеркивают в Роскачестве, назвать невозможно, а процесс запуска и остановки отопления растягивается на несколько дней. Перед отключением отопления власти публикуют соответствующее распоряжение в официальных источниках — окончательно подачу ресурса остановят в течение трех-пяти дней. Сначала отопление отключают на промышленных объектах, затем в жилых домах и только потом в социальных учреждениях.

Ранее россиянам посоветовали обращаться в управляющую компании при шуме в батареях. Его причиной зачастую становятся воздушные пробки, которые мешают прохождению воды в батареях. Также к шуму может привести неправильная установка или регулировка радиатора.

