Отрезать ухо попытались клиенту в пункте выдачи заказов в Москве

В Москве сотрудник маркетплейса попытался отрезать ухо клиенту

В Москве сотрудник маркетплейса напал на 43-летнего клиента, который пришел для получения заказа в пункт выдачи. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, днем 25 марта мужчина пришел в ПВЗ, чтобы забрать футболку. За прилавком находился 18-летний сотрудник, он начал искать заказ клиента, но не мог его найти. В это время на пункте выдачи собралась очередь, и работник переключился на нее — это возмутило первого клиента. Завязался словесный конфликт, в результате которого сотрудник схватил канцелярский нож и ударил им клиента по голове, пробив ухо и порезав шею.

Мужчина отбился и выбежал из ПВЗ, однако напавший стал его преследовать с ножом. Молодого человека скрутили очевидцы, они вызвали скорую. Потерпевшего госпитализировали, сотрудника маркетплейса доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве установили личности затолкавших девушку в машину.