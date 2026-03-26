Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:31, 26 марта 2026Силовые структуры

Отрезать ухо попытались клиенту в пункте выдачи заказов в Москве

В Москве сотрудник маркетплейса попытался отрезать ухо клиенту
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Москве сотрудник маркетплейса напал на 43-летнего клиента, который пришел для получения заказа в пункт выдачи. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, днем 25 марта мужчина пришел в ПВЗ, чтобы забрать футболку. За прилавком находился 18-летний сотрудник, он начал искать заказ клиента, но не мог его найти. В это время на пункте выдачи собралась очередь, и работник переключился на нее — это возмутило первого клиента. Завязался словесный конфликт, в результате которого сотрудник схватил канцелярский нож и ударил им клиента по голове, пробив ухо и порезав шею.

Мужчина отбился и выбежал из ПВЗ, однако напавший стал его преследовать с ножом. Молодого человека скрутили очевидцы, они вызвали скорую. Потерпевшего госпитализировали, сотрудника маркетплейса доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве установили личности затолкавших девушку в машину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok