Пилот упавшего на дом в российском регионе вертолета не умел им управлять

МАК: Пилот разбившегося в Дагестане в 2025 году вертолета не умел им управлять

Пилот вертолета Ка-226, разбившегося в Дагестане в 2025 году, не умел им управлять. Это следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Вертолет Ка-226, следовавший рейсом из Кизляра в Избербаш, рухнул на нежилой частный дом в районе поселка Ачи-Су вечером 7 ноября. Помимо экипажа, на борту находились сотрудники Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ). Жертвами катастрофы стали пять человек. Изначально в качестве основной версии крушения рассматривалась техническая неисправность.

«Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: выполнение КВС (командиром воздушного судна) полетов без соответствующей профессиональной подготовки, необходимой для самостоятельного управления воздушным судном определенного типа (вертолет Ка-226); отсутствие у КВС навыков в пилотировании вертолета», — следует из отчета МАК.

Кроме того, по образованию пилот являлся инженером — в 2006 году он закончил Краснодарское высшее военное

авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова по специальности «эксплуатация воздушных

судов и организация воздушного движения». Однако мужчина имел сертификат коммерческого пилота легких самолетов.

Как выяснилось, выполнив взлет, командир воздушного судна не осуществил «контрольное висение». Он дважды пытался зайти на посадку, во второй раз превысив угол и ударив вертолет хвостом о землю, что и привело к катастрофе.

В ноябре в сети появились кадры с моментом крушения. На них видно, как борт резко снижается, цепляя крышу дома винтом. Практически сразу начинается пожар, который с каждой секундой разгорается все сильнее.