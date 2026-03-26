16:22, 26 марта 2026Наука и техника

Популярное лекарство оказалось усилителем противораковой терапии

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Препарат, который широко используется для лечения гипертонии, может повысить эффективность противораковой терапии. К такому выводу пришли исследователи, изучив действие телмисартана в сочетании с таргетным препаратом олапарибом. Исследование опубликовано в Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JIC).

Олапариб относится к классу ингибиторов PARP и применяется при опухолях с нарушением восстановления ДНК, например при мутациях BRCA. Однако многие виды рака не имеют таких особенностей и плохо реагируют на лечение. В новой работе показано, что телмисартан делает опухолевые клетки более уязвимыми, усиливая повреждение ДНК и помогая терапии работать даже в таких случаях.

Кроме того, комбинация препаратов активировала иммунный ответ: увеличивалась выработка интерферонов — молекул, которые помогают организму распознавать и атаковать раковые клетки. Также телмисартан снижал уровень белка PD-L1, с помощью которого опухоли «скрываются» от иммунной системы.

Авторы отмечают, что такой эффект оказался уникальным именно для телмисартана среди препаратов его класса. Поскольку лекарство уже широко применяется и считается безопасным, ученые рассчитывают быстрее перейти к клиническим испытаниям. Первые исследования на пациентах уже начались и показывают обнадеживающие результаты.

Ранее ученые выяснили, что стресс не повышает риск развития большинства видов рака.

