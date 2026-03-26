Популярную привычку связали с повышенным риском развития деменции

AJPM: Длительный просмотр телевизора может повышать риск развития деменции

Ученые выяснили, что не все «сидячие» привычки одинаково влияют на здоровье мозга: пассивные занятия вроде просмотра телевизора могут повышать риск развития деменции, тогда как чтение или работа за столом — снижать его. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Preventive Medicine (AJPM).

Авторы проанализировали данные более 20 тысяч человек, за которыми наблюдали почти 20 лет. Оказалось, что длительное время, проведенное за пассивными занятиями, связано с более высоким риском развития деменции. При этом умственно активные виды деятельности — например, чтение — демонстрировали защитный эффект.

Дополнительный анализ показал, что даже замена части «пассивного» времени на более активные занятия снижает риск. Причем этот эффект сохранялся независимо от уровня физической активности, что указывает на важную роль именно когнитивной нагрузки.

Исследователи подчеркивают, что ключевым фактором может быть не само сидение, а то, насколько активно в этот момент работает мозг. Хотя работа носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь, ее результаты могут быть полезны для профилактики деменции.

Ранее стало известно, что регулярное приготовление еды дома снижает риск развития деменции у пожилых.