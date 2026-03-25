Простую бытовую привычку связали со снижением риска деменции

JECH: Регулярное приготовление еды дома снижает риск развития деменции у пожилых

Регулярное приготовление еды дома может быть связано со снижением риска деменции у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 10 тысяч человек старше 65 лет. Результаты опубликованы в Journal of Epidemiology & Community Health (JECH).

Ученые наблюдали за участниками в течение шести лет. Они оценивали, как часто люди самостоятельно готовят еду, а также их кулинарные навыки — от базовых действий вроде чистки овощей до приготовления сложных блюд. За время наблюдения деменция развилась у 1195 человек.

Анализ показал, что даже приготовление еды дома хотя бы раз в неделю связано с более низким риском деменции. У мужчин риск был ниже на 23 процента, у женщин — на 27 процентов по сравнению с теми, кто готовил реже. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с низкими кулинарными навыками: у них риск деменции был ниже на 67 процентов.

Авторы предполагают, что готовка сочетает сразу несколько полезных факторов — физическую активность, когнитивную нагрузку и планирование действий. При этом исследование носит наблюдательный характер, поэтому не доказывает причинно-следственную связь. Тем не менее ученые считают, что поддержка навыков самостоятельной готовки в пожилом возрасте может быть важным фактором профилактики когнитивных нарушений.

