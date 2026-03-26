16:49, 26 марта 2026Россия

Владимир Путин дал старт началу строительства Национального центра «Россия»
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Президент России Владимир Путин дал старт началу строительства Национального центра «Россия». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Новый комплекс будет располагаться в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» и займет участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне. «Многофункциональное пространство, интегрированное в городскую среду, будет включать выставочные площади, конгрессно-концертный трансформируемый зал, медиа- и пресс-центры, общественные зоны. Вокруг строения будет разбит ландшафтный парк», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для строительства комплекса применяются сложнейшие, самые современные инженерные и конструктивные решения, используются инновационные материалы и передовые технологии.

Открытие Национального центра запланировано на 2029 год.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия является страной с богатейшей историей. Он также заявил, что Россия должна укреплять собственный суверенитет. «Думаю, теперь уже ни у кого нет сомнения, что значит в современном мире суверенитет», — добавил президент.

