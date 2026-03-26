Владимир Путин дал старт началу строительства Национального центра «Россия»

Президент России Владимир Путин дал старт началу строительства Национального центра «Россия». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Новый комплекс будет располагаться в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» и займет участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне. «Многофункциональное пространство, интегрированное в городскую среду, будет включать выставочные площади, конгрессно-концертный трансформируемый зал, медиа- и пресс-центры, общественные зоны. Вокруг строения будет разбит ландшафтный парк», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для строительства комплекса применяются сложнейшие, самые современные инженерные и конструктивные решения, используются инновационные материалы и передовые технологии.

Открытие Национального центра запланировано на 2029 год.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия является страной с богатейшей историей. Он также заявил, что Россия должна укреплять собственный суверенитет. «Думаю, теперь уже ни у кого нет сомнения, что значит в современном мире суверенитет», — добавил президент.