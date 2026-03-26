Президент России Владимир Путин дал старт началу строительства Национального центра «Россия». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Новый комплекс будет располагаться в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» и займет участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне. «Многофункциональное пространство, интегрированное в городскую среду, будет включать выставочные площади, конгрессно-концертный трансформируемый зал, медиа- и пресс-центры, общественные зоны. Вокруг строения будет разбит ландшафтный парк», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для строительства комплекса применяются сложнейшие, самые современные инженерные и конструктивные решения, используются инновационные материалы и передовые технологии.
Открытие Национального центра запланировано на 2029 год.
