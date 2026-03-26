Путин порассуждал об истории России

15:48, 26 марта 2026

Никита Абрамов

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что Россия является страной с богатейшей историей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия — страна с богатейшей историей, всегда, во все времена залогом уверенного движения вперед служило единение нашего общества, совместная усердная работа над тем, чтобы сделать страну крепче, устойчивее, сильнее с точки зрения экономического потенциала», — сказал глава государства.

Он также заявил, что Россия должна укреплять собственный суверенитет. «Думаю, теперь уже ни у кого нет сомнения, что значит в современном мире суверенитет», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что во все исторические эпохи именно педагоги вели Россию вперед. Он подчеркнул, что педагоги являлись нравственным маяком для целых поколений, воспитывая учеников, одерживающих победы на поле боя и добивающихся высоких результатов в науке, спорте и искусстве.

