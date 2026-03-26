Россия
16:25, 26 марта 2026

Путин напомнил о событиях 2014 года

Президент России Путин напомнил о событиях 2014 года
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) напомнил о событиях 2014 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Как мы все хорошо знаем события еще 2014 года, когда мы были вынуждены, Россия была вынуждена, нас заставили, я уже много раз об этом говорил, предпринять все для защиты наших людей. Тогда — в Крыму, позднее — на юго-востоке Украины в целом», — сказал российский лидер.

Путин также назвал последовавшие затем санкции незаконными. Глава государства объяснил, что они никогда не подтверждались решениями Организации Объединенных Наций (ООН).

До этого Путин порассуждал об истории России, а также заявил, что страна должна укреплять собственный суверенитет.

