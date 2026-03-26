12:07, 26 марта 2026Силовые структуры

Раскрыт гонорар россиянину за атаку дронами по военному аэродрому

Планировавшему атаковать военный аэродром обещали заплатить 1,5 млн руб.
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Жителю Саратовской области, которого задержали за подготовку атаки военного аэродрома дронами, обещали заплатить денежное вознаграждение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным источника, сумма гонорара составляла 1,5 миллиона рублей. За это 53-летний мужчина должен был изготовить самодельные взрывные устройства, подключить их к дронам и атаковать аэродром. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору.

О срыве атаки стало известно ранее 26 марта. Сообщалось, что мужчину задержали в момент, когда он пытался установить дроны для запуска. Сразу после атаки он хотел выехать из страны.

