Раскрыт гонорар россиянину за атаку дронами по военному аэродрому

Планировавшему атаковать военный аэродром обещали заплатить 1,5 млн руб.

Жителю Саратовской области, которого задержали за подготовку атаки военного аэродрома дронами, обещали заплатить денежное вознаграждение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным источника, сумма гонорара составляла 1,5 миллиона рублей. За это 53-летний мужчина должен был изготовить самодельные взрывные устройства, подключить их к дронам и атаковать аэродром. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору.

О срыве атаки стало известно ранее 26 марта. Сообщалось, что мужчину задержали в момент, когда он пытался установить дроны для запуска. Сразу после атаки он хотел выехать из страны.