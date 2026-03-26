18:17, 26 марта 2026

Раскрыт неожиданный показатель риска преждевременной смерти

Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Скорость ходьбы может быть более точным показателем риска преждевременной смерти, чем традиционные медицинские параметры вроде уровня холестерина и артериального давления. К такому выводу пришли ученые из Университета Лестера, проанализировав данные более 400 тысяч взрослых участников базы UK Biobank. Результаты опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings (MCP).

Исследователи оценили пять простых показателей физического состояния: скорость ходьбы, силу хвата, частоту пульса в покое, продолжительность сна и уровень физической активности. Выяснилось, что именно скорость ходьбы оказалась самым сильным предиктором смертности, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

В ряде случаев этот показатель даже превосходил традиционные факторы риска. Замена данных о давлении и холестерине на информацию о темпе ходьбы позволяла точнее определить уровень риска и «переклассифицировать» пациентов в более корректные группы.

Авторы отмечают, что такие простые и доступные показатели могут использоваться для быстрой оценки состояния здоровья без сложных анализов. По их словам, это открывает возможности для более точной профилактики и раннего выявления людей с повышенным риском преждевременной смерти.

Ранее ученые выяснили, что разнообразие физической активности снижает риск преждевременной смерти.

