01:00, 26 марта 2026

Раскрыта защищающая от деменции поза для сна

Диетолог Наварро: Сон на боку защищает от деменции
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Реме Наварро заявила, что одна поза для сна снижает риск развития деменции. Ее она раскрыла в разговоре с изданием 20minutos.

Наварро пояснила, что в период ночного отдыха в головном мозге активируется система очистки. Так, происходит удаление продуктов метаболизма, накопленных на протяжении дня, в том числе белков, связанных с деменцией, отметила она.

По словам специалистки, сон на боку обеспечивает более надежную защиту от этого заболевания, поскольку в таком положении процесс очистки протекает эффективнее. Причем лучше спать именно на левом боку, так как у этой позы есть дополнительные преимущества для здоровья: она улучшает пищеварение, кровообращение и работу сердца, добавила Наварро.

Ранее сомнолог Сью Пикок предупредила о последствиях сна менее шести часов в сутки. Она утверждает, что хронический недосып негативно влияет на иммунную систему.

