16:38, 26 марта 2026

Раскрыты детали атаки на российский газовоз в Средиземном море

СК: «Арктик Метагаз» в Средиземном море атаковали 2 БПЛА и 3 катера с бомбами
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Marina Militare / Handout / Reuters

Российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море атаковали не менее двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и не менее трех безэкипажных катеров, снабженных взрывными устройствами. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 361 УК РФ («Акт международного терроризма») после атаки на российское судно в нейтральных водах, установлено, что удары были нанесены 3 марта у берегов Мальты. В результате ЧП газовоз получил значительные повреждения, произошла детонация газа.

Находившиеся в этот момент на борту 30 членов экипажа, являющиеся гражданами России, были спасены и доставлены домой. Телесные повреждения получили второй помощник капитана и матрос, они проходят лечение.

Следователи допросили их и признали потерпевшими, также взяты показания представителей компаний — собственников груза и судна, последствия атаки зафиксированы в фото- и видеоматериалах.

Российское судно со значительными пробоинами в настоящее время дрейфует в южной части Средиземного моря и приближается к территориальным водам Ливии.

Следствие устанавливает конкретных исполнителей и организаторов преступления.

Россия возложила ответственность за удар по газовозу «Арктик Метагаз» на Украину.

