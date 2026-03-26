Раскрыты подробности поджога банкомата подростком в Москве

Подросток устроил поджог банкомата в Москве под влиянием мошенников с Украины

Подросток устроил поджог банкомата в Москве под влиянием мошенников с Украины, угрожавших уголовным делом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

25 марта в столице была раскрыта криминальная схема с участием четверых подростков, являвшихся пособниками телефонных мошенников.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, обвинения предъявили 29 фигурантам уголовного дела, которые обеспечивали работу сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян с целью хищения их средств. В их числе — администраторы, операторы, активаторы и курьеры. Им избрана мера пресечения.