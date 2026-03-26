Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:53, 26 марта 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности поджога банкомата подростком в Москве

Подросток устроил поджог банкомата в Москве под влиянием мошенников с Украины
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Подросток устроил поджог банкомата в Москве под влиянием мошенников с Украины, угрожавших уголовным делом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

25 марта в столице была раскрыта криминальная схема с участием четверых подростков, являвшихся пособниками телефонных мошенников.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, обвинения предъявили 29 фигурантам уголовного дела, которые обеспечивали работу сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян с целью хищения их средств. В их числе — администраторы, операторы, активаторы и курьеры. Им избрана мера пресечения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok