Россиян предупредили о наказании за общение в домовых чатах

Юрист Виноградов: За оскорбления в домовом чате полагается штраф 10 тыс. рублей

Общение с использованием ненормативной лексики в домовом чате может обернуться штрафом. Об этом россиян предупредил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с ТАСС.

Юрист отметил, что переписка в домовом чате считается публичной. Грубые и уничижающие высказывания в адрес конкретного участника рассматриваются как оскорбление, за такое нарушение придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. За ложные обвинения есть риск получить штраф до 15 тысяч рублей, а при вмешательстве в частную жизнь — до 200 тысяч или лишение свободы до двух лет. Если в сообщениях содержатся угрозы причинения вреда, также возможна уголовная ответственность.

Чтобы доказать вину нарушителя, пострадавшей стороне нужно будет предъявить переписку в неизменном виде, зафиксировав спорные сообщения. На скриншотах должны присутствовать дата, время, имена участников и название чата. Также может потребоваться подтвердить, кому принадлежит аккаунт, с которого было отправлено сообщение.

