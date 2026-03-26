10:34, 26 марта 2026Экономика

Россиян предупредили о наказании за общение в домовых чатах

Юрист Виноградов: За оскорбления в домовом чате полагается штраф 10 тыс. рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Общение с использованием ненормативной лексики в домовом чате может обернуться штрафом. Об этом россиян предупредил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с ТАСС.

Юрист отметил, что переписка в домовом чате считается публичной. Грубые и уничижающие высказывания в адрес конкретного участника рассматриваются как оскорбление, за такое нарушение придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. За ложные обвинения есть риск получить штраф до 15 тысяч рублей, а при вмешательстве в частную жизнь — до 200 тысяч или лишение свободы до двух лет. Если в сообщениях содержатся угрозы причинения вреда, также возможна уголовная ответственность.

Чтобы доказать вину нарушителя, пострадавшей стороне нужно будет предъявить переписку в неизменном виде, зафиксировав спорные сообщения. На скриншотах должны присутствовать дата, время, имена участников и название чата. Также может потребоваться подтвердить, кому принадлежит аккаунт, с которого было отправлено сообщение.

Ранее россиянам рассказали, какие вещи запрещено хранить на балконе. В список попали в том числе легковоспламеняющиеся жидкости.

    Последние новости

    В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

    Корреспондента РЕН ТВ избили в российском городе во время редакционного задания

    Россиян предупредили о наказании за общение в домовых чатах

    57-летняя Светлана Бондарчук показала фото в бикини и раскрыла рост и вес

    Москвичам назвали время возвращения холодов

    Россиянин поставил на матч КХЛ и лишился нескольких миллионов рублей

    В центре Москвы временно перекрыли движение

    Опровергнут самый популярный миф о продолжительности сна

    Российского министра ночью увезли из дома

    Газманов рассказал об обиде на Киркорова

    Все новости
