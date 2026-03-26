06:00, 26 марта 2026

Россиян предупредили о рисках открытия шашлычного сезона в конце марта

Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Раннее открытие шашлычного сезона в конце марта может грозить рисками для здоровья, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Роскачества. Специалисты объяснили, на что обращать особое внимание при подготовке пикника в переходный сезон.

«Температурный режим в конце марта в большинстве регионов нестабильный. В такой период обеспечить необходимые условия хранения мяса сложнее, чем в устойчиво жаркий или устойчиво холодный период. При транспортировке, в процессе маринования и ожидания приготовления продукт неоднократно проходит через температурную зону риска, где бактериальное размножение происходит наиболее интенсивно», — объяснили специалисты.

Ключевой риск начала шашлычного сезона в марте, по их словам, связан с накоплением патогенной микрофлоры — в условиях, когда мясо закупается заранее или маринуется при недостаточно низкой температуре, даже изначально качественный продукт может испортиться.

«Чтобы избежать последствий для здоровья, покупать мясо лучше в стационарных магазинах, где гарантировано соблюдение холодового режима, а перевозить только в термосумке, особенно при перепадах уличной температуры, — рекомендовали эксперты. — Мариновать мясо стоит непосредственно перед выездом либо перед приготовлением, не оставляя его надолго в тепле. Также важно уделить достаточно времени прожарке, особенно для толстых кусков и мяса птицы, которое требует более тщательной обработки».

Ранее сообщалось, что на протяжении всей недели, с 23 по 29 марта, в Москве будет тепло, а погода будет устойчивой и довольно однообразной. Последние сугробы могут исчезнуть уже к концу месяца.

