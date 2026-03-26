Россиянам назвали опасность нового способа покупки иномарок в Белоруссии

Эксперт Иванов объяснил риски покупки иномарок по «белорусской схеме»

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов прокомментировал риски, с которыми могут столкнуться российские покупатели иномарок в Белоруссии по новой схеме. Речь идет о приобретении машины, зарегистрированной на территории союзного государства. Но прежде сам покупатель должен будет получить там вид на жительство. Такая схема даст возможность заплатить минимальные пошлины. Но эксперт не советует использовать такой способ экономии, пишет «Российская газета».

Специалист предупреждает, что владельцы машин, купленных таким образом, рискуют в дальнейшем столкнуться с «серьезными сложностями». Прежде всего, речь про оформление каско и ОСАГО. Страхование этих машин может оказаться невозможным. «В результате покупатель приобретает дорогостоящий актив, но не может полноценно защитить его от возможных рисков», — говорит Иванов.

Экономическая выгода этой схемы, привлекательная на начальном этапе, в итоге может создать массу сложных или даже нерешаемых проблем. «С точки зрения цивилизованного рынка такие решения вряд ли могут стать устойчивой моделью», — подытожил эксперт.

Ранее появилась информация о том, что некоторые автоподборщики начали предлагать клиентам новую схему ввоза машин, которая позволит сэкономить до нескольких миллионов рублей. Так, стоимость BMW X5 2026 года выпуска при поставке в Россию составила бы 13,9 миллиона рублей. «Белорусская схема» снижает цену до 9,7 миллиона рублей.