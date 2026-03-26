02:39, 26 марта 2026

Россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за вредную привычку соседа

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Жители многоквартирных домов могут затребовать компенсацию до 20 тысяч рублей, если в их квартиру от соседей попадает табачный дым. Об этом журналистам ТАСС рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

«В случае, если сосед или квартира, откуда исходит дым и запах, на замечания не реагируют, то гражданин, чьи права нарушены, может обратиться за судебной защитой», — почеркнул юрист.

По словам эксперта, на реальной практике сумма компенсации морального вреда составляет от 5 до 20 тысяч рублей. Между тем, каждый случай в судебной практике рассматривается индивидуально с учетом конкретных обстоятельств. Все будет зависеть от того, как зловредный дым повлиял на человека или членов его семьи.

Как отмечает специалист, само курение в квартире по закону не запрещено, но необходимо понимать, что использование жилого помещения не должно нарушать права третьих лиц.

Ранее эксперт по ЖКХ Сергей Сергеев отметил, что оставленный на лестнице мусор может привести к штрафу. Впрочем, его сумма будет небольшой и составит 1500-2000 рублей.

