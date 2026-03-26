Россияне отказались от отдыха за границей в пользу родной страны

Около 75 процентов россиян отказались от отдыха за границей в пользу внутреннего туризма. Такие данные выявил опрос девелоперской компании Ortiga Development, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 46 процентов респондентов отметили, что в 2026 году изначально решили провести отпуск в родной стране, а еще 11 процентам пришлось менять планы путешествий по зарубежным городам на российские локации.

В источнике также говорится, что чаще всего соотечественники предпочитают проводить досуг на природе — такой вариант выбрали более 40 процентов участников опроса. Еще 30 процентов признались, что поедут в загородные отели или к себе на дачу. Около 20 процентов назвали оптимальными путешествия в небольшие спокойные российские города, а 10 процентов ответили, что отправятся изучать города-миллионники.

Уточняется, что опрос проводился среди 6,5 тысячи жителей разных регионов России старше 18 лет.

Ранее аналитики сервиса бронирований «Купибилет» назвали новые направления-фавориты россиян в путешествиях по стране. Ими стали Дагестан, Алтай, Карелия и озеро Байкал.