Россиянка назвала причину коллапса в Дубае во время дождей

РИА Новости: Улицы Дубая затапливает во время дождей из-за отсутствия сливов

Улицы Дубая (ОАЭ) во время мощных дождей затапливает, а работа городских служб нарушается. Об этом агентству РИА Новости рассказала проживающая в городе россиянка.

Женщина утверждает, что в ее районе Аль-Барша Саут «всегда топит улицу», когда идет дождь, поскольку нормальных сливов там нет. «Работа многих сервисов останавливается в моменте из-за погодных условий, и отсутствие сливов — реально единственная причина», — заявила она.

По информации национального метеорологического центра ОАЭ, ранее на этой неделе в некоторых районах страны за сутки выпала практически годовая норма осадков. Так, на эмират Аджман обрушились 93,3 миллиметра осадков, тогда как средний годовой уровень там составляет примерно 100 миллиметров.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал неустойчивое лето с ливнями и жарой в этом году в Москве.