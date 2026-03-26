Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:44, 26 марта 2026Экономика

Россиянка назвала причину коллапса в Дубае во время дождей

РИА Новости: Улицы Дубая затапливает во время дождей из-за отсутствия сливов
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЛивень в Москве

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Улицы Дубая (ОАЭ) во время мощных дождей затапливает, а работа городских служб нарушается. Об этом агентству РИА Новости рассказала проживающая в городе россиянка.

Женщина утверждает, что в ее районе Аль-Барша Саут «всегда топит улицу», когда идет дождь, поскольку нормальных сливов там нет. «Работа многих сервисов останавливается в моменте из-за погодных условий, и отсутствие сливов — реально единственная причина», — заявила она.

По информации национального метеорологического центра ОАЭ, ранее на этой неделе в некоторых районах страны за сутки выпала практически годовая норма осадков. Так, на эмират Аджман обрушились 93,3 миллиметра осадков, тогда как средний годовой уровень там составляет примерно 100 миллиметров.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал неустойчивое лето с ливнями и жарой в этом году в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok