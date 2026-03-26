23:58, 26 марта 2026РоссияЭксклюзив

Российская делегация обсудила в США расследование против администрации Байдена

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
Джо Байден. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

На встрече депутатов Госдумы с американскими конгрессменами поднималась тема возможного расследования против администрации бывшего президента США Джо Байдена из-за судьбы денег, направленных на финансирование Украины, сообщила член российской делегации, депутат Светлана Журова. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

«Пока мы общались, один из вопросов пришел во время диалога, что начинается некое расследование по поводу того, что администрация Байдена была замечена или даже какие-то деньги, которые шли на Украину, попадали к его людям. Эта информация, которая во время встречи была озвучена, из СМИ. И конгрессмены, видимо, не останутся равнодушными к этому расследованию», — сказала Журова.

Не все согласны с тем, что нужно финансировать Киев, потому что эти деньги идут не туда, куда должны. Даже американцы это понимают. Поэтому часть конгрессменов голосует против помощи Украине

Светлана Журовадепутат Госдумы

Член российской делегации также раскрыла подробности общения с американскими конгрессменами. Она подчеркнула, что разговор превзошел ожидания.

Встреча делегаций прошла в США 25 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что депутаты Госдумы перед визитом в США получили установки от российского лидера Владимира Путина. По его словам, возобновление диалога между законодателями может способствовать реанимации отношений двух стран и соответствует интересам как Москвы, так и Вашингтона.

