Член российской делегации раскрыл подробности о переговорах с США

Журова: Разговор с Конгрессом США получился более открытым, чем ожидалось

Разговор с Конгрессом США получился более открытым, чем ожидалось, рассказала член российской делегации, депутат Госдумы Светлана Журова. Подробности о переговорах с американскими коллегами политик раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

«Ожидания даже не то что оправдались, а мы ожидали меньшего. Разговор получился более открытым, острым в моменте. Вопросы были по Украине в том числе. Но [есть] это понимание, что даже если мы думаем по разному, диалог все равно должен быть. Это мы услышали, что не надо блокировать наши отношения, как это было до сих пор, что должны парламентарии общаться друг с другом», — рассказала Журова.

Депутат добавила, что делегации пришли к общему мнению, что необходимо отвечать на вопросы друг друга, даже если эти вопросы могут кому-то не понравиться.

«У каждого может быть своя позиция. Поэтому на них надо отвечать, а не пытаться увильнуть. Мы готовы отвечать и сказать, что мы думаем по тому же конфликту на Украине», — заключила она.

Встреча делегаций прошла в США 25 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что депутаты Госдумы перед визитом в США получили установки от российского лидера Владимира Путина. По его словам, возобновление диалога между законодателями может способствовать реанимации отношений двух стран и соответствует интересам как Москвы, так и Вашингтона.