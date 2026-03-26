Российская туристка во Вьетнаме по ошибке получила перевод на сумму более миллиона рублей

Жительница Вьетнама по ошибке перевела российской туристке 15 тысяч долларов

Жительница Вьетнама по ошибке перевела российской туристке 15,1 тысячи долларов (более 1,2 миллиона рублей) и смогла вернуть деньги. Подробностями истории поделился портал Tuoi Tre News.

25 февраля соотечественница Елена, временно проживающая в провинции Кханьхоа, получила перевод на банковский счет на крупную сумму. Обнаружив ошибку на следующий день, 47-летняя Ле Тхи Мунг сообщила о произошедшем в полицию.

Стражи правопорядка оперативно связались с Еленой, разъяснили ей соответствующие правовые положения и призвали вернуть деньги отправительнице. В тот же день россиянка сделала это в их присутствии.

26 марта полицейские получили благодарственное письмо от вьетнамки, которая выразила признательность за быстрое решение ее проблемы. Тхи Мунг также подчеркнула, что работа «сотрудников, служащих обществу» произвела на нее сильное впечатление.

Ранее мошенница прикинулась богатой клиенткой и ограбила три пятизвездочных отеля в Европе. Она совершала оплату при заселении через банковские переводы, жалуясь на проблемы с картой.