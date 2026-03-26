Садоводов предупредили о риске попасть под суд

Юрист Салкин: За высадку вьющихся растений на фасаде дома можно попасть под суд

Садоводы из многоквартирных домов, высаживающие вьющиеся растения на фасаде, рискуют попасть под суд. Об этом предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

«Для многоквартирного дома самовольно пускать вьющиеся растения по фасаду, стенам или общедомовой территории нельзя, если это затрагивает общее имущество», — пояснил эксперт. Он добавил, что к такому имуществу также относятся ограждающие конструкции дома и земельный участок с элементами озеленения.

По словам Салкина, для выращивания вьющихся растений необходимо одобрение общего собрания. Если посадка ухудшает обзор из окна соседа, собственник может обратиться в управляющую компанию и потребовать очистить фасад или направить иск в суд. В таком случае с хозяина растения могут взыскать компенсацию морального вреда за ухудшение жилищных условий.

