Садоводов предупредили о риске попасть под суд

17:41, 26 марта 2026

Юрист Салкин: За высадку вьющихся растений на фасаде дома можно попасть под суд
Александра Качан (Редактор)

Фото: izz hazel / Shutterstock / Fotodom

Садоводы из многоквартирных домов, высаживающие вьющиеся растения на фасаде, рискуют попасть под суд. Об этом предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

«Для многоквартирного дома самовольно пускать вьющиеся растения по фасаду, стенам или общедомовой территории нельзя, если это затрагивает общее имущество», — пояснил эксперт. Он добавил, что к такому имуществу также относятся ограждающие конструкции дома и земельный участок с элементами озеленения.

По словам Салкина, для выращивания вьющихся растений необходимо одобрение общего собрания. Если посадка ухудшает обзор из окна соседа, собственник может обратиться в управляющую компанию и потребовать очистить фасад или направить иск в суд. В таком случае с хозяина растения могут взыскать компенсацию морального вреда за ухудшение жилищных условий.

Ранее россиянам напомнили, каких животных нельзя содержать дома. В список запрещенных питомцев входит 121 экзотический вид.

