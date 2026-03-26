Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 26 марта 2026Мир

Спецпредставитель Путина указал на «вой врагов» из-за сотрудничества России и США

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Недружественные страны прекрасно понимают всю выгоду, которую Россия получит от наращивания экономических связей с США. На это указал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью журналисту Александру Юнашеву.

«Враги наши не хотят этого взаимодействия. Только встреча, только есть экономическое взаимодействие — тут же вой врагов. Они не хотят, чтобы мы обсуждали никакие проекты. А проекты должны быть только выгодные России, только те, где есть синергия от совместной работы», — сказал он.

Дмитриев также подчеркнул, что у России мощнейшая позиция и самые мощные ресурсы, поэтому все инвестиционные проекты с США четко просчитаны и точно выгодны для страны.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует любые формы реанимации диалога с США, это соответствует интересам Москвы и Вашингтона. По его словам, российская сторона неоднократно предлагала это США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности на другие». Зеленский отверг требование вывести ВСУ из Донбасса. Что он сказал?

    Раскрыто местонахождение «бесследно исчезнувшего» из российской колонии поджигателя Корана

    Трамп рассказал о мольбах иранских переговорщиков

    Российский космонавт поделился рецептом «космического» кулича

    В России обсудят запрет экспорта бензина

    Орбан обратился к Зеленскому с призывом об агентах Украины

    Россиянин объелся крыжовника и поджег жену

    Сооснователя «Российской ЛГБТ-сети» объявили в розыск

    Дмитриев заявил о наступлении самого мощного энергокризиса в истории

    Умер заслуженный артист России Петр Складчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok