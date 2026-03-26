Дмитриев: Недружественные страны понимают выгоду РФ от наращивания связей с США

Недружественные страны прекрасно понимают всю выгоду, которую Россия получит от наращивания экономических связей с США. На это указал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью журналисту Александру Юнашеву.

«Враги наши не хотят этого взаимодействия. Только встреча, только есть экономическое взаимодействие — тут же вой врагов. Они не хотят, чтобы мы обсуждали никакие проекты. А проекты должны быть только выгодные России, только те, где есть синергия от совместной работы», — сказал он.

Дмитриев также подчеркнул, что у России мощнейшая позиция и самые мощные ресурсы, поэтому все инвестиционные проекты с США четко просчитаны и точно выгодны для страны.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует любые формы реанимации диалога с США, это соответствует интересам Москвы и Вашингтона. По его словам, российская сторона неоднократно предлагала это США.