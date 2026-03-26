США сняли санкции с одного из крупнейших производителей удобрений

США сняли санкции с «Беларуськалия», двух банков и Минфина Белоруссии

Минфин США в числе ряда других белорусских организаций вывел из-под действия санкций одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений — компанию «Беларуськалий». Об этом со ссылкой на сообщение ведомства сообщает ТАСС.

Также американские власти сняли санкции с Минфина, Белинвестбанка и Банка развития Белоруссии.

Решение было анонсировано неделю назад, по итогам переговоров спецпосланника США Джона Коула с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. До этого американские санкции в отношении белорусского калия действовали в течение нескольких лет.

В марте мировые цены на удобрения резко выросли после блокирования поставок с Ближнего Востока. На фоне этого российские власти ужесточили ограничения на вывоз из страны аммиачной селитры ради того, чтобы в приоритетном порядке удовлетворять потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ и в условиях роста экспортного спроса.