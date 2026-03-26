Трамп сделал заявление о России и Украине

Трамп: У России и Украины есть шанс договориться об урегулировании конфликта

У России и Украины есть шанс договориться об урегулировании конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я думаю, что ситуация немного успокаивается, и я думаю, что у нас есть шанс довести дело до конца», — подчеркнул американский лидер.

Политик уточнил, что США напряженно работают над содействием урегулированию ситуации на Украине и надеются на мир. По его словам, разрешение украинского конфликта станет для него честью.

Ранее Пентагон задумался о возможности перенаправить оружие, предназначенное для Украины по программе PURL, на Ближний Восток, поскольку в ходе операции против Ирана американские военные столкнулись с дефицитом некоторых видов боеприпасов.