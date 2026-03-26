Трамп захотел баллотироваться в президенты Венесуэлы

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:40, 26 марта 2026Мир

Трамп пошутил, что мог бы баллотироваться в президенты Венесуэлы
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп пошутил, что мог бы баллотироваться на пост главы государства Венесуэлы после окончания срока своих полномочий в 2029 году. Его слова прозвучали в ходе заседания кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Вообще-то я лидирую в опросах, то есть, после окончания президентского срока я, возможно, поеду в Венесуэлу и выдвину свою кандидатуру на президентских выборах против [исполняющей обязанности президента Венесуэлы] Делси [Родригес]. Возможно, я буду соперничать с Делси», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома отметил, что отношения Соединенных Штатов и Венесуэлы в настоящий момент складываются «просто замечательно».

Ранее Трамп захотел лично принять участие в выборе нового лидера Ирана. «Я должен участвовать в назначении, как в случае с Делси в Венесуэле», — подчеркнул президент США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok