Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 26 марта 2026Путешествия

Турист вышел из отеля в Доминикане за сэндвичем, поймал пулю и не выжил

19-летний турист из Канады не выжил во время отдыха с семьей в Доминикане
Алина Черненко

Фото: Nathan Klima for The Boston Globe via Getty Images

Молодой турист из Канады не выжил во время отдыха в Доминиканской Республике. Об этом пишет портал City News.

Уточняется, что 19-летний Тристан Примо-Пуатрас путешествовал с семьей по северной провинции Пуэрто-Плата. Рано утром 23 марта они с братом вышли из отеля, чтобы купить сэндвич, и подверглись нападению. Канадец поймал пулю и не выжил, о состоянии его брата не сообщается.

По предположениям местных СМИ, злоумышленники, возможно, хотели украсть скутер, на котором ехали туристы. Однако полиция эту версию не подтвердила.

Близкие Примо-Пуатраса выразили свои соболезнования в социальных сетях, написав, что юноша «нес свет везде, куда бы ни шел».

Ранее туристке из Китая прострелили лицо в тире во время отдыха в Таиланде. Сотрудник проверял свое оружие рядом с женщиной и случайно выстрелил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok