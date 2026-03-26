Турист вышел из отеля в Доминикане за сэндвичем, поймал пулю и не выжил

19-летний турист из Канады не выжил во время отдыха с семьей в Доминикане

Молодой турист из Канады не выжил во время отдыха в Доминиканской Республике. Об этом пишет портал City News.

Уточняется, что 19-летний Тристан Примо-Пуатрас путешествовал с семьей по северной провинции Пуэрто-Плата. Рано утром 23 марта они с братом вышли из отеля, чтобы купить сэндвич, и подверглись нападению. Канадец поймал пулю и не выжил, о состоянии его брата не сообщается.

По предположениям местных СМИ, злоумышленники, возможно, хотели украсть скутер, на котором ехали туристы. Однако полиция эту версию не подтвердила.

Близкие Примо-Пуатраса выразили свои соболезнования в социальных сетях, написав, что юноша «нес свет везде, куда бы ни шел».

Ранее туристке из Китая прострелили лицо в тире во время отдыха в Таиланде. Сотрудник проверял свое оружие рядом с женщиной и случайно выстрелил.